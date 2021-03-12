Затримано двох кураторів з "груп смерті": ними виявилися діти 13 і 15 років

КИЇВ. 12 березня. УНН. Цього року затримано двох “кураторів” з так званих груп смерті у соцмережах - ними виявились діти 13 і 15 років. Підлітки, які створили мережу, у яку втягували інших дітей у небезпечну гру, мали проблеми у спілкування з батьками та психологічні розлади. Про це в ефірі програми “Право на владу” розповів головний інспектор Департаменту кіберполіції Нацполіції Роман Сочка, передає УНН.