Затримано двох кураторів з "груп смерті": ними виявилися діти 13 і 15 років
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Цього року затримано двох “кураторів” з так званих груп смерті у соцмережах - ними виявились діти 13 і 15 років. Підлітки, які створили мережу, у яку втягували інших дітей у небезпечну гру, мали проблеми у спілкування з батьками та психологічні розлади. Про це в ефірі програми “Право на владу” розповів головний інспектор Департаменту кіберполіції Нацполіції Роман Сочка, передає УНН.
Цитата:
"Що стосується кураторів, то я хотів зазначити, що департаментом кіберполіції лише у цьому році затримано двох таких осіб, які називали себе кураторами, і що найстрашніше, це виявилися діти - діти 13 і 15 років. Це діти, які не утвердилися в житті, не мають авторитету серед близьких, друзів, не мають увагу від своїх батьків", - вказав Сочка.
Деталі
На уточнююче запитання, чи йдеться про кураторів "суїцидальних груп", він відповів ствердно.
"Під час документування протиправної діяльності таких груп, таких кураторів, департаментом кіберполіції не зафіксовано жодного випадку суїцидального внаслідок перебування дітей у групах смерті", - зауважив при цьому Сочка.
З його слів, що стосується психологічного портрету цих так званих кураторів, то, на його особисту думку, це "діти з психологічними розладами".
"На сьогоднішній день вони проходять примусове медичне лікування, і за попередньою інформацією, мої слова підтвердилися", - повідомив Сочка.
Контекст
Останнім часом в Україні побільшало трагічних випадків з дітьми та підлітками - у різних регіонах країни.
Так, у ліцеї у Боярці, що неподалік від Києва, 16 лютого дві семикласниці отруїлися препаратом “Дротаверин”, одна дівчинка загинула, інша — госпіталізована. Пізніше у прокуратурі повідомили, що дві учениці “побачили в одній із соцмереж відео із закликом випити 40 таблеток медичного препарату і вирішили спробувати”, що в результаті і привело до трагедії. Розпочато кримінальне провадження за фактом доведення дівчат до самогубства.
Наступного ж дня після інціденту стало відомо, що в Умані на Черкащині в школі дві восьмикласниці наковталися пігулок та потрапили до лікарні.
І такі випадки не припиняються.
На тлі цього Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба заявив, що підтримує заборону в Україні соцмереж, в яких немає контролю за шкідливим для дітей контентом, зокрема мережі Tik Tok.
Також освітяни столиці закликали кіберполіцію допомогти зупинити підліткові суїциди.