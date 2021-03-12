Задержаны двое кураторов с "групп смерти": ими оказались дети 13 и 15 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В этом году задержали двух "кураторов" из так называемых групп смерти в соцсетях - ими оказались дети 13 и 15 лет. Подростки, которые создали сеть, в которую втягивали других детей в опасную игру, имели проблемы в общении с родителями и психологические расстройства. Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал главный инспектор Департамента киберполиции Нацполиции Роман Сочка, передает УНН.
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"Что касается кураторов, то я хотел отметить, что департаментом киберполиции только в этом году задержано двух таких лиц, которые называли себя кураторами, и что самое страшное, это оказались дети - дети 13 и 15 лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей", - отметил Сочка.
Детали
На уточняющий вопрос, идет ли речь о кураторах "суицидальных групп", он ответил утвердительно.
"Во время документирования противоправной деятельности таких групп, таких кураторов, департаментом киберполиции не зафиксировано ни одного случая суицидального вследствие пребывания детей в группах смерти", - отметил при этом Сочка.
По его словам, что касается психологического портрета этих так называемых кураторов, то, по его личному мнению, это "дети с психологическими расстройствами".
"На сегодняшний день они проходят принудительное медицинское лечение, и по предварительной информации, мои слова подтвердились", - сообщил Сочка.
Контекст
В последнее время в Украине стало больще трагических случаев с детьми и подростками - в разных регионах страны.
Так, в лицее в Боярке, недалеко от Киева, 16 февраля две семиклассницы отравились препаратом "Дротаверин", одна девочка погибла, другая - госпитализирована. Позже в прокуратуре сообщили, что две ученицы "увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать", что в итоге и привело к трагедии. Начато уголовное производство по факту доведения девушек до самоубийства.
На следующий день после инцидента стало известно, что в Умани Черкасской области в школе две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.
И такие случаи не прекращаются.
На фоне этого Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что поддерживает запрет в Украине соцсетей, в которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети Tik Tok.
Также педагоги столицы призвали киберполицию помочь остановить подростковые суициды.