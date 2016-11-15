Затриманих під час масових акцій у Києві немає - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Станом на 13:50 у відділках поліції Києва немає затриманих під час масових акцій в центрі міста. Про це в коментарі УНН повідомила речник ГУ НП у Києві Оксана Блищик.
"Немає (затриманих під час масових акцій в центрі Києва - ред.)", - сказала О.Блищик.
"Усе спокійно. Поліція належним чином виконує свою функцію з питань забезпечення правопорядку і безпеки", - додала вона.
Нагадаємо, рух транспорту відновлено на вулиці Грушевського у Києві.