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15 марта, 19:03 • 111266 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155319 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130762 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123798 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108887 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103586 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100164 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129768 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Задержанных во время массовых акций в Киеве нет - полиция

Задержанных во время массовых акций в Киеве нет - полиция

Киев • УНН

 • 10522 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По состоянию на 13:50 в отделениях полиции Киева нет задержанных во время массовых акций в центре города. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Киеве Оксана Блищик.

"Нет (задержанных во время массовых акций в центре Киева - ред.)", - Сказала О.Блищик.

"Все спокойно. Полиция должным образом выполняет свою функцию по обеспечению правопорядка и безопасности", - добавила она.

Напомним, движение транспорта восстановлено на улице Грушевского в Киеве.

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