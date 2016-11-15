Задержанных во время массовых акций в Киеве нет - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. По состоянию на 13:50 в отделениях полиции Киева нет задержанных во время массовых акций в центре города. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Киеве Оксана Блищик.
"Нет (задержанных во время массовых акций в центре Киева - ред.)", - Сказала О.Блищик.
"Все спокойно. Полиция должным образом выполняет свою функцию по обеспечению правопорядка и безопасности", - добавила она.
Напомним, движение транспорта восстановлено на улице Грушевского в Киеве.