Затримані на підриві банкомату у Вінниці спричинили збитки на 3 млн грн — поліція

"Свої навички злочинці відточували упродовж двох останніх років. На сьогодні встановлено причетність останніх до 3 крадіжок з банкоматів на території Донецької області, 4 замахів на скоєння аналогічних злочинів на території Вінницької та по 1 крадіжці на Кіровоградщині та Луганщині. Лише за встановленими епізодами "гастролей" загальна сума збитків складає понад 3 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, під час спроби підриву банкомату у Вінниці сьогодні вранці затримали двох жителів Донецької області, підозрюваних у вчиненні аналогічних злочинів на території України.