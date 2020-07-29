Затримані на підриві банкомату у Вінниці спричинили збитки на 3 млн грн — поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Вінниці під час спроби пограбування банкомату затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у вчиненні аналогічних злочинів у чотирьох областях. За встановленими епізодами загальна сума збитків складає понад 3 млн грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на Telegram-канал Департаменту карного розшуку Нацполіції.
"Свої навички злочинці відточували упродовж двох останніх років. На сьогодні встановлено причетність останніх до 3 крадіжок з банкоматів на території Донецької області, 4 замахів на скоєння аналогічних злочинів на території Вінницької та по 1 крадіжці на Кіровоградщині та Луганщині. Лише за встановленими епізодами "гастролей" загальна сума збитків складає понад 3 млн грн", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, під час спроби підриву банкомату у Вінниці сьогодні вранці затримали двох жителів Донецької області, підозрюваних у вчиненні аналогічних злочинів на території України.