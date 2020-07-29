У Вінниці затримали підозрюваних у підриві банкоматів по всій Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Вінниці під час спроби підриву банкомату сьогодні вранці затримали двох жителів Донецької області, підозрюваних у вчиненні аналогічних злочинів на території України. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області, передає УНН.
"За допомогою газової суміші вони намагалися підірвати банкомат та викрасти грошові кошти з банкомату. Зловмисників, які тікали з місця події на автомобілі Audi, затримали недалеко від місця вчинення злочину, в дворах багатоповерхівок. Підозрювані намагалися переодягтися та позбутися одягу, в якому вчиняли злочин. Проведено огляд автомобіля, у зловмисників вилучені балаклави, рукавички, телефони, одяг, інші речові докази", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що затримані раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Наразі за місцем їх проживання проводяться обшуки. Відкрито кримінальне провадження за ст.15 ч.3 ст.185 КК України (крадіжка), ч.2 ст 194 (умисне знищення або пошкодження майна). Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення.
Як повідомляв УНН, минулого тижня у Києві троє невідомих підірвали банкомат біля магазину, забрали звідти готівку та втекли.