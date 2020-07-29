В Виннице задержали подозреваемых в подрыве банкоматов по всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Виннице при попытке подрыва банкомата сегодня утром задержали двух жителей Донецкой области, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Винницкой области, передает УНН.
"С помощью газовой смеси они пытались взорвать банкомат и похитить денежные средства из банкомата. Злоумышленников, которые бежали с места происшествия на автомобиле Audi, задержали недалеко от места совершения преступления, во дворах многоэтажек. Подозреваемые пытались переодеться и избавиться одежды, в которой совершали преступление. проведен осмотр автомобиля, у злоумышленников изъяты балаклавы, перчатки, телефоны, одежда, другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности. Сейчас по их месту жительства проводятся обыски. Открыто уголовное производство по ст.15 ч.3 ст.185 УК Украины (кража), ч.2 ст 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Киеве трое неизвестных взорвали банкомат возле магазина, забрали оттуда наличные и скрылись.