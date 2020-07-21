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На столичному Подолі підірвали банкомат і викрали готівку

На столичному Подолі підірвали банкомат і викрали готівку

Київ • УНН

 • 17893 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. У Подільському районі столиці троє невідомих підірвали банкомат біля магазину, забрали звідти готівку та втекли. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Києві, передає УНН.

"Сьогодні близько 1:30 до столичної поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що троє невідомих підірвали банкомат біля продуктового магазину на вулиці Виговського", – йдеться в повідомленні.

На місці події працювали правоохоронці, які встановили, що банкомат підірвали за допомогою газоповітряної суміші. "Внаслідок вибуху пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасаду будівлі, сума збитків встановлюється… Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання підозрюваних осіб", – повідомили в поліції.

За цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв УНН, у Харкові підірвали банкомат, розташований у приміщенні супермаркету, але грошима правопорушникам заволодіти не вдалось.

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