На столичном Подоле взорвали банкомат и похитили наличные
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Подольском районе столицы трое неизвестных взорвали банкомат возле магазина, забрали оттуда наличные и скрылись. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве, передает УНН.
"Сегодня около 1:30 в столичную полицию обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работали правоохранители, которые установили, что банкомат взорвали с помощью газовоздушной смеси. "В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается... Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание подозреваемых лиц", - сообщили в полиции.
По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Как ранее сообщал УНН, в Харькове взорвали банкомат, расположенный в помещении супермаркета, но деньгами правонарушителям завладеть не удалось.