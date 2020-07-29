Задержанные на подрыве банкомата в Виннице нанесли убытки на 3 млн грн — полиция

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 13974 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 29144 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 106215 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115514 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119838 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118107 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 145287 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104671 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102910 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 29 июля. УНН. В Виннице при попытке ограбления банкомата задержали трех мужчин, которые подозреваются в совершении аналогичных преступлений в четырех областях. По установленным эпизодам общая сумма ущерба составляет более 3 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Департамента уголовного розыска Нацполиции.

"Свои навыки преступники оттачивали на протяжении двух последних лет. В настоящее время установлена причастность последних к 3 кражам из банкоматов на территории Донецкой области, 4 покушениям на совершение аналогичных преступлений на территории Винницкой и по 1 краже в Кировоградской и Луганской областях. Только по установленным эпизодам "гастролей" общая сумма ущерба составляет более 3 млн грн", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, при попытке подрыва банкомата в Виннице сегодня утром задержали двух жителей Донецкой области, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений на территории Украины.

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