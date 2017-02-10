Затори в столиці сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Автомобільні затори в Києві сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18.05, рух ускладнено на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки та Дружби Народів, вулицях Шовковична, Інститутська, Хрещатик, Богдана Хмельницького, Прорізна, Володимирська, Шота Руставелі, Велика Житомирська, Мечникова.
Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.
Крім того, затори спостерігаються на вулицях Велика Васильківська, Вадима Гетьмана, Миколи Грінченка, Саксаганського, Жилянській, проспектах Перемоги, Броварському та Академіка Палладіна.
Також, за даними “Яндекс-Карти” станом на 18:05 в столиці зафіксовано 10 ДТП.