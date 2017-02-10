Пробки в столице достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18.05, движение затруднено на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки и Дружбы Народов, улицах Шелковичная, Институтская, Крещатик, Богдана Хмельницкого, Прорезная, Владимирская, Шота Руставели, Большая Житомирская, Мечникова.
Скорость движения там не превышает 5 километров в час.
Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Большая Васильковская, Вадима Гетьмана, Николая Гринченко, Саксаганского, Жилянской, проспектах Победы, Броварском и Академика Палладина.
Также, по данным "Яндекс-карты" по состоянию на 18:05 в столице зафиксировано 10 ДТП.