Затори в Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Станом на 17.40 рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Богдана Хмельницького, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Басейних, Великій Васильківській, Прорізна, Вадима Гетьмана, Саксаганського, Жилянській. проспекті Валерія Лобановського. Швидкість руху там не перевищує 10 км на годину.
Також затори спостерігаються на вулицях Олени те ліги, Івана Федорова, Набережному шосе, вулиці Генерала Алмазова, а також на Харківському шосе.
Крім того, станом на 17.40, згадно з даними “Яндекс-Карти”, у Києві зафіксовано двадцять ДТП.