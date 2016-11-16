Пробки в Киеве достигли шести баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 17.40 движение затруднено на улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейной, Большой Васильковской, Прорезная, Вадима Гетьмана, Саксаганского, Жилянской, проспекте Валерия Лобановского. Скорость движения там не превышает 10 км в час.
Также пробки наблюдаются на улицах Елены то лиги, Ивана Федорова, Набережном шоссе, улице Генерала Алмазова, а также на Харьковском шоссе.
Кроме того, по состоянию на 17.40, согласно данным "Яндекс-карты", в Киеве зафиксировано двадцать ДТП.