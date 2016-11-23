Затори в Києві сягнули семи балів

Так, станом на 18.35 затори спостерігаються на вулицях Хрещатик, Басейна, Володимирська, Шота Руставелі, Велика Васильківська, Льва Толстого, бульварі Тараса Шевченка. Швидкість руху там не перевищує 5 км за годину.

Крім того, рух ускладнений на вулицях Саксаганського, В’ячеслава Чорновола, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, бульварі Дружби Народів, Великій Житомирській вулиці.

Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18.35 в столиці зафіксовано сім ДТП.