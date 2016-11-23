Пробки в Киеве достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18:35 пробки наблюдаются на улицах Крещатик, Бассейная, Владимирская, Шота Руставели, Большая Васильковская, Льва Толстого, бульваре Тараса Шевченко. Скорость движения там не превышает 5 км в час.
Кроме того, движение затруднено на улицах Саксаганского, Вячеслава Чорновила, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, бульваре Дружбы Народов, Большой Житомирской улице.
Также, по данным "Яндекс-карты", на 18:35 в столице зафиксировано семь ДТП.