Пробки в Киеве достигли семи баллов

Так, по состоянию на 18:35 пробки наблюдаются на улицах Крещатик, Бассейная, Владимирская, Шота Руставели, Большая Васильковская, Льва Толстого, бульваре Тараса Шевченко. Скорость движения там не превышает 5 км в час.

Кроме того, движение затруднено на улицах Саксаганского, Вячеслава Чорновила, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, бульваре Дружбы Народов, Большой Житомирской улице.

Также, по данным "Яндекс-карты", на 18:35 в столице зафиксировано семь ДТП.