Затори в Києві сягнули чотирьох балів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Автомобільні затори у Києві у середу вранці сягнули чотирьох балів. Місцями рух дуже ускладнений, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Так, червоним кольором на мапі міста позначений високий рівень заторів, зокрема рух ускладнено на вулиці Вадима Гетьмана, Борщагівській, та інших.
Окрім того, рух дуже ускладнений на проспекті Перемоги, там швидкість руху становить 7 км за годину.
Також затори спостерігаються в Святошинському районі та на проспектах Степани Бандери, Оболонському та Юрія Гагаріна.