Пробки в Киеве достигли четырех баллов

Так, красным цветом на карте города обозначен высокий уровень заторов, в частности движение затруднено на улице Вадима Гетьмана, Борщаговской, и др.

Кроме того, движение очень затруднено на проспекте Победы, там скорость движения составляет 7 км в час.

Также пробки наблюдаются в Святошинском районе и на проспектах Степана Бандеры, Оболонском и Юрия Гагарина.