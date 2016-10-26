Пробки в Киеве достигли четырех баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Автомобильные пробки в Киеве в среду утром достигли четырех баллов. Местами движение очень затруднилось, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, красным цветом на карте города обозначен высокий уровень заторов, в частности движение затруднено на улице Вадима Гетьмана, Борщаговской, и др.
Кроме того, движение очень затруднено на проспекте Победы, там скорость движения составляет 7 км в час.
Также пробки наблюдаются в Святошинском районе и на проспектах Степана Бандеры, Оболонском и Юрия Гагарина.