Затори у Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Так, станом на 16.20, затори спостерігаються на вулицях Хрещатик, Інститутська, Басейна, бульварі Лесі Українки, частково на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Прорізна, Богдана Хмельницького. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.
Також, рух ускладнено на вулицях Велика Васильківська, Саксаганського, Антоновича, Льва Толстого, Мечникова, Бульварно-Кудрявська, Січових Стрільців, Вадима Гетьмана, а також частково на Кільцевій дорозі.
Крім того, за даними “Яндекс-карти”, в столиці зафіксовано вісім ДТП.