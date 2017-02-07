Пробки в Киеве достигли шести баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 16.20, пробки наблюдаются на улицах Крещатик, Институтская, Бассейная, бульваре Леси Украинки, частично на бульваре Тараса Шевченко, улицах Прорезная, Богдана Хмельницкого. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.
Также, движение затруднено на улицах Большая Васильковская, Саксаганского, Антоновича, Льва Толстого, Мечникова, Бульварно-Кудрявская, Сечевых Стрельцов, Вадима Гетьмана, а также частично на Кольцевой дороге.
Кроме того, по данным "Яндекс-карты", в столице зафиксировано восемь ДТП.