Пробки в Киеве достигли шести баллов

Так, по состоянию на 16.20, пробки наблюдаются на улицах Крещатик, Институтская, Бассейная, бульваре Леси Украинки, частично на бульваре Тараса Шевченко, улицах Прорезная, Богдана Хмельницкого. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.

Также, движение затруднено на улицах Большая Васильковская, Саксаганского, Антоновича, Льва Толстого, Мечникова, Бульварно-Кудрявская, Сечевых Стрельцов, Вадима Гетьмана, а также частично на Кольцевой дороге.

Кроме того, по данным "Яндекс-карты", в столице зафиксировано восемь ДТП.