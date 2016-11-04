Затори у Києві сягнули п’яти балів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів, передає УНН із посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 18.00 рух ускладнений на вулицях Пушкінська, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Валерія Лобановського, в районі метро Чернігівська, вулиці Івана Федорова, Чоколівському бульварі. Швидкість руху транспорту там не перевищує 10 км на годину.
Окрім того, затори також спостерігаються на бульварі Дружби Народів, вулиці Саксаганського, вулицях Льва Толстого, Дегтярівській, Шота Руставелі, бульварі Лесі Українки.
Також, за даними “Яндекс-карти”, з 18.00 у столиці зафіксовано десять ДТП.