Пробки в Киеве достигли пяти баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 18.00 движение затруднено на улицах Пушкинская, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Валерия Лобановского, в районе метро Черниговская, улицы Ивана Федорова, Чоколовском бульваре. Скорость движения транспорта там не превышает 10 км в час.
Кроме того, заторы также наблюдаются на бульваре Дружбы народов, улице Саксаганского, улицах Льва Толстого, Дегтяревской, Шота Руставели, бульваре Леси Украинки.
Также, по данным "Яндекс-карты", с 18.00 в столице зафиксировали десять ДТП.