Пробки в Киеве достигли пяти баллов

По состоянию на 18.00 движение затруднено на улицах Пушкинская, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Валерия Лобановского, в районе метро Черниговская, улицы Ивана Федорова, Чоколовском бульваре. Скорость движения транспорта там не превышает 10 км в час.

Кроме того, заторы также наблюдаются на бульваре Дружбы народов, улице Саксаганского, улицах Льва Толстого, Дегтяревской, Шота Руставели, бульваре Леси Украинки.

Также, по данным "Яндекс-карты", с 18.00 в столице зафиксировали десять ДТП.