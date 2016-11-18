Затори у Києві напередодні вихідних сягнули 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Автомобільні затори у столиці сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Станом на 15.30, рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Басейна. Михайлівська, бульварі Лесі Українки, вулиці Льва Толстого, Короленківська, на бульварі Дружби Народів. Швидкість руху там не перевищує 7 км на годину.
Також затори спостерігаються на вулицях Олени Теліги, Вадима Гетьма, проспекті Степана Бандери, Кільцевій дорозі, бульварі Дружби Народів, Харківському шосе, а також на автомобільній розв’язці біля моста Патона.
Крім того, станом на 15.30, згідно з даними “Яндекс-Карти”, у Києві зафіксовано шістнадцять ДТП.