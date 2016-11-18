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15 марта, 19:03 • 108938 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149143 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126935 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120227 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106799 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102399 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96827 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Пробки в Киеве накануне выходных достигли 7 баллов

Пробки в Киеве накануне выходных достигли 7 баллов

Киев • УНН

 • 8615 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".

По состоянию на 15:30, движение затруднено на улицах Крещатик, Бассейная, Михайловская, бульваре Леси Украинки, улице Льва Толстого, ул. Короленковская, на бульваре Дружбы Народов. Скорость движения там не превышает 7 км в час.

Также пробки наблюдаются на улицах Елены Телиги, Вадима Гетьмана, проспекте Степана Бандеры, Кольцевой дороге, бульваре Дружбы Народов, Харьковском шоссе, а также на автомобильной развязке возле моста Патона.

Кроме того, по состоянию на 15:30, по данным "Яндекс-карты", в Киеве зафиксировано 16 ДТП.

Украинские Национальные Новости

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