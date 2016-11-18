Пробки в Киеве накануне выходных достигли 7 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 15:30, движение затруднено на улицах Крещатик, Бассейная, Михайловская, бульваре Леси Украинки, улице Льва Толстого, ул. Короленковская, на бульваре Дружбы Народов. Скорость движения там не превышает 7 км в час.
Также пробки наблюдаются на улицах Елены Телиги, Вадима Гетьмана, проспекте Степана Бандеры, Кольцевой дороге, бульваре Дружбы Народов, Харьковском шоссе, а также на автомобильной развязке возле моста Патона.
Кроме того, по состоянию на 15:30, по данным "Яндекс-карты", в Киеве зафиксировано 16 ДТП.