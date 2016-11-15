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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Засудили трьох зловмисників за підрив вибухівки біля будівлі облради Запоріжжя

Засудили трьох зловмисників за підрив вибухівки біля будівлі облради Запоріжжя

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Вчора, 14 листопада, Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя визнав вину та виніс вирок трьом чоловікам, які у березні 2015 року підірвали саморобний вибуховий пристрій біля вхідних дверей до приміщення Запорізького обласного осередку ВГО “Ніхто крім нас” (народна самооборона), що знаходилася у будівлі Запорізької обласної ради. Про це проінформували у прес-службі прокуратури Запорізької області, повідомляє УНН.

Суд визнав звинувачення прокуратури у тому, що зловмисники діяли за винагороду за попередньою змовою з представником самопроголошеного невизнаного утворення “Донецька народна республіка”, а їх метою було залякування населення та порушення громадської безпеки у Запоріжжі.

Вироком колегії суддів Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 14.11.2016 злочинцям призначено покарання у вигляді 7 років 6 місяців, 8 років та 8 років 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українські Національні Новини

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