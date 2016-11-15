Осудили трех злоумышленников за подрыв взрывчатки возле здания облсовета в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Вчера, 14 ноября, Орджоникидзевский районный суд Запорожья признал вину и вынес приговор трем мужчинам, которые в марте 2015 года взорвали самодельное взрывное устройство у входной двери в помещение Запорожского областного отделения ВОО "Никто кроме нас" (Народная самооборона), находившегося в здании Запорожской областного совета. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, сообщает УНН.
Суд признал обвинения прокуратуры в том, что злоумышленники действовали за вознаграждение по предварительному сговору с представителем самопровозглашенного непризнанного образования "Донецкая народная республика", а их целью было запугивание населения и нарушение общественной безопасности в Запорожье.
Приговором коллегии судей Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 14.11.2016 г. преступникам назначили наказание в виде 7 лет 6 месяцев, 8 лет и 8 лет 8 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.