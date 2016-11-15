Осудили трех злоумышленников за подрыв взрывчатки возле здания облсовета в Запорожье

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15 марта, 19:03 • 111247 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155276 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123773 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108873 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103579 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Киев • УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Вчера, 14 ноября, Орджоникидзевский районный суд Запорожья признал вину и вынес приговор трем мужчинам, которые в марте 2015 года взорвали самодельное взрывное устройство у входной двери в помещение Запорожского областного отделения ВОО "Никто кроме нас" (Народная самооборона), находившегося в здании Запорожской областного совета. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, сообщает УНН.

Суд признал обвинения прокуратуры в том, что злоумышленники действовали за вознаграждение по предварительному сговору с представителем самопровозглашенного непризнанного образования "Донецкая народная республика", а их целью было запугивание населения и нарушение общественной безопасности в Запорожье.

Приговором коллегии судей Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 14.11.2016 г. преступникам назначили наказание в виде 7 лет 6 месяцев, 8 лет и 8 лет 8 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

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