Осудили трех злоумышленников за подрыв взрывчатки возле здания облсовета в Запорожье

Суд признал обвинения прокуратуры в том, что злоумышленники действовали за вознаграждение по предварительному сговору с представителем самопровозглашенного непризнанного образования "Донецкая народная республика", а их целью было запугивание населения и нарушение общественной безопасности в Запорожье.

Приговором коллегии судей Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 14.11.2016 г. преступникам назначили наказание в виде 7 лет 6 месяцев, 8 лет и 8 лет 8 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.