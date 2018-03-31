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Заступник голови НБУ задекларувала 300 тис. дол. готівкою

Заступник голови НБУ задекларувала 300 тис. дол. готівкою

Київ • УНН

 • 11163 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Заступник голови Національного банку Катерина Рожкова задекларувала 300 тис. дол. та 5 тис. євро готівкою. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передає УНН.

Поряд з цим, у Рожкової три банківські рахунки: у Платинум Банку - 182 гривні та майже 1,6 тис. дол., в Ощадбанку - 125,2 тис. грн.

Більшу частину доходу Рожкової становить її зарплата - 2,2 млн грн.

Також у 2016 році заступник голови НБУ купила годинники OMEGA за 228 тис. грн та годинник Antoine Preziuso (вартість не зазначена), у 2017-му - годинники Chopard за 145 тис. грн.

Також Рожкова задекларувала готівкою 300 тис. доларів і 5 тис. євро (було 342,6 тис. доларів і 3 тис. євро).

Нагадаємо, в.о. голови МОЗ Супрун тримає на пенсійному рахунку понад 555 тис. доларів.

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