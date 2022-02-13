Заступник голови МЗС Італії назвав потенційних кандидатів для постачання газу замість Росії

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"Як і в решті Європи, у нас є проблема залежності від вузького кола джерел, в основному від Росії. На початку року Москва майже вдвічі скоротила потоки газу, призначені для нас українським маршрутом. Ця загроза нашій енергетичній безпеці, ймовірно, також продиктована політичними міркуваннями, вимагає термінових дій. Ми повинні думати про середньострокову та довгострокову перспективу, про відновлювані джерела енергії...", - заявив він в інтерв'ю газеті la Repubblica.

За словами заступника міністра, першим потенційним партнером є Алжир, а для диверсифікації джерел важливий газопровід (TAP), яким йдуть постачання азербайджанського газу.

Завдяки йому, наголосив Ді Стефано, вдалося трохи стримати підвищення цін на енергоресурси для населення.

Ді Стефано підтвердив, що Італія розраховує на збільшення потужності TAP до десяти мільярдів кубометрів газу.



Наступним перспективним напрямком є ​​Туркменістан, який міг би з'єднатися з TAP трубопроводом у Каспійському морі", - заявив заступник міністра. Водночас він наголосив, що Каспійське море входить до "російської зони впливу" і будівництво газопроводу на його дні "не залежить від нас".

"Але Туркменістан має одне з найбільших родовищ у світі, і ми, як Європа, повинні зіграти в цю гру, в тому числі тому, що Індія і Китай підвищують рівень споживання: якщо ми сьогодні не забезпечимо себе ресурсами, ми ризикуємо отримати все більш складніші зими", - сказав Ді Стефано.

На початку лютого Італія провела переговори з міністром енергетики Азербайджану Пярвізом Шахбазовим. МЗС Італії у зв'язку з цим повідомляло, що трубопровід використовується на 80 відсотків своєї потужності.

Заступник глави МЗС тоді заявив про доцільність подвоєння потужності TAP у стратегічному плані "з метою диверсифікації джерел постачання природного газу та підвищення європейської енергетичної безпеки". При цьому було зазначено, що у довгостроковій перспективі цей інфраструктурний об'єкт можна використовувати для транспортування водню.