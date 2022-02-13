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Замглавы МИД Италии назвал потенциальных кандидатов для поставок газа вместо России

Замглавы МИД Италии назвал потенциальных кандидатов для поставок газа вместо России

Киев • УНН

 • 29662 просмотра

КИЕВ. 13 Февраля. УНН. Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил о необходимости снизить зависимость страны от российского газа за счет Алжира, Туркменистана и Азербайджана. Об этом сообщает La Repubblica, пишет УНН.

Цитата

"Как и в остальной Европе, у нас есть проблема зависимости от узкого круга источников, в основном от России. В начале года Москва почти вдвое сократила потоки газа, предназначенные для нас украинским маршрутом. Эта угроза нашей энергетической безопасности, вероятно, также продиктована политическими соображениями, требует срочных действий. Мы должны думать о среднесрочной и долгосрочной перспективе, о возобновляемых источниках энергии.", - заявил он в интервью газете la Repubblica.

По словам заместителя министра, первым потенциальным партнером является Алжир, а для диверсификации источников важен газопровод (TAP), которым идут поставки азербайджанского газа.

Благодаря ему, отметил Ди Стефано, удалось немного сдержать повышение цен на энергоресурсы для населения.
Ди Стефано подтвердил, что Италия рассчитывает на увеличение мощности TAP до десяти миллиардов кубометров газа.


Следующим перспективным направлением является Туркменистан, который мог бы соединиться с TAP трубопроводом в Каспийском море", - заявил замминистра. В то же время он подчеркнул, что Каспийское море входит в "российскую зону влияния" и строительство газопровода на его дне "не зависит от нас".

"Но Туркменистан имеет одно из крупнейших месторождений в мире, и мы, как Европа, должны сыграть в эту игру, в том числе потому, что Индия и Китай повышают уровень потребления: если мы сегодня не обеспечим себя ресурсами, мы рискуем получить все более сложные зимы", - сказал Ди Стефано.

В начале февраля Италия провела переговоры с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым. МИД Италии в связи с этим сообщал, что трубопровод используется на 80 процентов своей мощности.

Заместитель главы МИД тогда заявил о целесообразности удвоения мощности TAP в стратегическом плане "с целью диверсификации источников поставок природного газа и повышения европейской энергетической безопасности". При этом было отмечено, что в долгосрочной перспективе этот инфраструктурный объект можно использовать для транспортировки водорода.

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