Заступник голови АП Шимків задекларував 155 тис. дол. готівки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Заступник голови Адміністрації Президента Дмитро Шимків задекларував 155 тис. дол. та 5 тис. євро готівкових коштів. Про це свідчать дані декларації Д.Шимківа за 2017 рік, передає УНН.
Поряд з цим, Д.Шимків вказав, що ще 225 тис. дол. готівки перебувають у власності його дружини.
Заступник голови АП має 140 тис. грн, 132 тис. дол. та майже 9 тис. євро коштів на банківських рахунках.
Також повідомляється, що річний дохід Д.Шимківа становив понад 1 млн грн, з яких: заробітна плата — 432,8 тис. грн, проценти — 435 грн, дивіденди — 501,4 тис. грн, страхові виплати — 1,3 тис. грн, дохід від надання в оренду майна — 173,7 тис. грн.
Заступник голови АП володіє двома квартирами у Києві, а його дружина — житловим будинком та трьома земельними ділянками.
Нагадаємо, у 2016 році Д.Шимків задекларував 225 тис. грн готівки.
Як повідомляв УНН, заступник голови НБУ задекларувала 300 тис. дол. готівкою.