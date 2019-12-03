Засновники Google пішли зі своїх постів в материнській компанії Alphabet
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін залишили свої пости в материнській компанії Alphabet. Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Керівництво материнською компанією переходить генеральному директору Google Сундар Пічаї.
Пейдж був генеральним директором Alphabet, Брін - президентом компанії. Відтепер посади президента в компанії не буде.
Обидва засновника пообіцяли, що продовжать брати активну участь в житті Alphabet як члени ради директорів і акціонери компанії.
Нагадаємо, співробітники Google вийшли на протест в Сан-Франциско.