Співробітники Google вийшли на протест в Сан-Франциско
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Група з 200 співробітників Google зібралася біля офісу компанії в Сан-Франциско в п'ятницю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Wired.
Протестувальники, що зібралися біля офісу Google в Сан-Франциско в п'ятницю, мали одну просту вимога: негайно повернути роботу двом співробітникам. Але група з 200 співробітників Google ясно дала зрозуміти, що на карту поставлено більше, зазначило видання. Як сказав один інженер-програміст, це була "боротьба за майбутнє технологій".
Два співробітники, через яких зібралися їхні колеги, Ребекка Ріверс і Лоуренс Берланд, були відправлені в адміністративну відпустку кілька тижнів тому. Жоден з них не отримав офіційного пояснення від Google. Ріверс і Берланд вважають, що їх переслідують за те, що вони висловилися, як частина невеликої, але активної групи співробітників, які критикували політику в різних сферах і проекти компанії протягом останніх кількох років.
Нагадаємо, правозахисники вважають, що Facebook та Google несуть загрозу правам людини.