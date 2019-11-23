Сотрудники Google вышли на протест в Сан-Франциско

Протестующие, собравшиеся у офиса Google в Сан-Франциско в пятницу, имели одно простое требование: немедленно вернуть работу двум сотрудникам. Но группа из 200 сотрудников Google ясно дала понять, что на карту поставлено больше, отметило издание. Как сказал один инженер-программист, это была "борьба за будущее технологий".

Два сотрудника, из-за которых собрались их коллеги, Ребекка Риверс и Лоуренс Берланд, были отправлены в административный отпуск несколько недель назад. Ни один из них не получил официального объяснения от Google. Риверс и Берланд считают, что их преследуют за то, что они высказались, как часть небольшой, но активной группы сотрудников, которые критиковали политику в разных сферах и проекты компании в течение последних нескольких лет.

Напомним, правозащитники считают, что Facebook и Google несут угрозу правам человека.