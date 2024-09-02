"Заслухав доповіді щодо ситуації та потреб": глава МВС Клименко відвідав бойові бригади на Донеччині
Київ • УНН
Ігор Клименко прибув на Донеччину та відвідав підрозділи, які тримають фронт. Він заслухав доповіді щодо ситуації, провів нараду з керівництвом поліції та обговорив евакуацію цивільних.
Очільник МВС України Ігор Клименко прибув на Донеччину та відвідав бойові бригади, які тримають фронт на одній із найскладніших ділянок фронту. Про це пише УНН з посиланням на МВС.
Деталі
Відвідав підрозділи Національної поліції та бригади Національної гвардії України "Кара-Даг", "Червона Калина" та "Азов". Ворог тисне щоденно і безперервно. Наші військові титанічними зусиллями відбивають штурми, нищать ворожу техніку, беруть окупантів у полон
На Донеччині він заслухав доповіді щодо ситуації та потреб. Він підкреслив, що постійний прямий звʼязок з командирами дозволяє пришвидшити деякі процеси, зокрема логістику та забезпечення.
Також Клименко провів нараду з керівництвом поліції області. Поліцейські Донеччини - на місцях, поруч з цивільними. Лише у Покровську залишаються понад 30 тисяч жителів.
Евакуаційні групи щодня працюють у прифронтових громадах. За минулий тиждень поліцейські на цьому напрямку евакуювали понад 650 сімей із 905 дітьми
Нагадаємо
Російські війська вдарили FPV-дроном по евакуаційній групі "ФЕНІКС", коли автомобіль прямував до місця евакуації у місті Українськ Донецької області