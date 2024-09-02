«Заслушал доклады по ситуации и потребностям": глава МВД Клименко посетил боевые бригады в Донецкой области

Глава МВД Украины Игорь Клименко прибыл в Донецкую область и посетил боевые бригады, которые держат фронт на одном из самых сложных участков фронта. Об этом пишет УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Посетил подразделения Национальной полиции и бригады Национальной гвардии Украины «Кара-Даг», «Красная Калина» и «Азов». Враг давит ежедневно и непрерывно. Наши военные титаническими усилиями отражают штурмы, уничтожают вражескую технику, берут оккупантов в плен - рассказал Клименко.

В Донецкой области он заслушал доклады о ситуации и потребностях. Он подчеркнул, что постоянная прямая связь с командирами позволяет ускорить некоторые процессы, в частности логистику и обеспечение.

Также Клименко провел совещание с руководством полиции области. Полицейские Донетчины - на местах, рядом с гражданскими. Только в Покровске остаются более 30 тысяч жителей.

Эвакуационные группы ежедневно работают в прифронтовых громадах. За прошедшую неделю полицейские на этом направлении эвакуировали более 650 семей с 905 детьми - заявил глава МВД.

Напомним,

Российские войска ударили FPV-дроном по эвакуационной группе «ФЕНИКС», когда автомобиль направлялся к месту эвакуации в городе Украинск Донецкой области