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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Заслушал доклады по ситуации и потребностям": глава МВД Клименко посетил боевые бригады в Донецкой области

«Заслушал доклады по ситуации и потребностям": глава МВД Клименко посетил боевые бригады в Донецкой области

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 16:57  •  15170 просмотра

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Игорь Клименко прибыл в Донецкую область и посетил подразделения, которые держат фронт. Он заслушал доклады о ситуации, провел совещание с руководством полиции и обсудил эвакуацию гражданских.

Глава МВД Украины Игорь Клименко прибыл в Донецкую область и посетил боевые бригады, которые держат фронт на одном из самых сложных участков фронта. Об этом пишет УНН со ссылкой на МВД. 

Детали

Посетил подразделения Национальной полиции и бригады Национальной гвардии Украины «Кара-Даг», «Красная Калина» и «Азов». Враг давит ежедневно и непрерывно. Наши военные титаническими усилиями отражают штурмы, уничтожают вражескую технику, берут оккупантов в плен

 - рассказал Клименко. 

В Донецкой области он заслушал доклады о ситуации и потребностях. Он подчеркнул, что постоянная прямая связь с командирами позволяет ускорить некоторые процессы, в частности логистику и обеспечение.

Также Клименко провел совещание с руководством полиции области. Полицейские Донетчины - на местах, рядом с гражданскими. Только в Покровске остаются более 30 тысяч жителей. 

Эвакуационные группы ежедневно работают в прифронтовых громадах. За прошедшую неделю полицейские на этом направлении эвакуировали более 650 семей с 905 детьми 

- заявил глава МВД. 

Напомним,

Российские войска ударили FPV-дроном по эвакуационной группе «ФЕНИКС», когда автомобиль направлялся к месту эвакуации в городе Украинск Донецкой области

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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