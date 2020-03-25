Засідання уряду проводитимуть дистанційно
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Засідання уряду планують проводити дистанційно, відповідне доручення було надано секретаріату Кабінету міністрів України. Про це під час сьогоднішнього засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Озвучу пропозицію про необхідність розробити і запровадити можливість дистанційної роботи в режимі дистанційних засідань уряду, для того, щоб ми на час коронавірусу могли забезпечити роботу так, як ми і всім підприємствам запропонували – перевести на дистанційну роботу, так само і засідання уряду. Має бути інструмент, який нам дозволить такі засідання проводити дистанційно, для того, щоб не паралізувати роботу у випадку загострення ситуації з епідемією", - повідомив Шмигаль.
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Він зазначив, що це стосується секретаріату Кабміну, і попросив міністра Кабінету міністрів організувати таку роботу.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив низку кадрових рішень.