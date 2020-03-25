Заседание правительства будут проводить дистанционно

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96240 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102541 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104633 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103720 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112132 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100512 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105060 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106587 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131524 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130439 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Заседание правительства будут проводить дистанционно

Заседание правительства будут проводить дистанционно

Киев  •  УНН

 • 18396 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Заседание правительства планируют проводить дистанционно, соответствующее поручение было дано секретариату Кабинета министров Украины. Об этом в ходе сегодняшнего заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Озвучу предложение о необходимости разработать и ввести возможность дистанционной работы в режиме дистанционных заседаний правительства, для того, чтобы мы на время коронавируса могли обеспечить работу так, как мы и всем предприятиям предложили - перевести на дистанционную работу, также и заседание правительства. Должен быть инструмент, который нам позволит такие заседания проводить дистанционно, для того, чтобы не парализовать работу в случае обострения ситуации с эпидемией", - сообщил Шмыгаль.

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Он отметил, что это касается секретариата Кабмина, и попросил министра Кабинета министров организовать такую работу.

Напомним, что Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял ряд кадровых решений.

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