Уряд посилив обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Кабінет Міністрів України на засіданні у середу прийняв рішення за ініціативи очільника МОЗ Іллі Ємця посилити обмежувальні заходи, спрямовані на запобігання поширенню в Україні вірусу COVID-19, передає УНН.
Постанова, ініційована Міністром охорони здоров’я України Іллею Ємцем, передбачає, що заклади охорони здоров’я матимуть право здійснювати:
- обов’язкове медичне обстеження осіб, які мають симптоми COVID-19 або перебували в контакті з особами, яким встановлено діагноз COVID-19, якщо ці особи відмовляються від обстеження в добровільному порядку;
- обов’язкову госпіталізацію таких осіб;
- призначати карантин особам, яким встановлено діагноз COVID-19 та які ухиляються від лікування в добровільному порядку.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.