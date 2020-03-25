Правительство усилило ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89471 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101274 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103405 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102603 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110735 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100062 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104698 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106506 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131452 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Правительство усилило ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса

Киев  •  УНН

 • 21485 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял решение по инициативе главы Минздрава Ильи Емца усилить ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения в Украине вируса COVID-19, передает УНН.

Постановление, инициированное министром здравоохранения Украины Ильей Емцем, предусматривает, что учреждения здравоохранения имеют право осуществлять:

- обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или находились в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке;

- обязательной госпитализации таких лиц;

- назначать карантин лицам, которым установлен диагноз COVID-19 и уклоняющихся от лечения в добровольном порядке.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

Украинские Национальные Новости

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