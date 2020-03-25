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Уряд затвердив низку кадрових рішень

Уряд затвердив низку кадрових рішень

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Про це на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Переходимо до кадрових питань. Зараз не будемо проводитись по всіх технічних, я озвучу ключові рішення - призначення на посаду першого заступника голови Державного агентства рибного господарства за результатами конкурсу Бездоганова Олега Сергійовича, про призначення Воробей Світлана заступником міністра фінансів України, про призначення Богачової Олени державним секретарем міністерства юстиції України, визнання таким що втратило чинність розпорядження КМУ від 10 березня номер 220 про тимчасове покладання виконання обов'язків міністра освіти та науки на Полюховича Юрія та тимчасове покладання виконання обов'язків міністра освіти та науки на Мандзій Любомиру, на даний момент заступник міністра освіти і науки", - сказав Шмигаль.

Він також запропонував зробити розподіл між віце-прем’єр-міністрами України в наступному порядку.

"Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій, пан Резніков, буде, це фактично розподіл управління міністерствами, - оборона, тимчасово окуповані території і соціальної політики (і Мінветеранів - ред.). Пан Пристайко - МЗС, спорт і культура. І пан Федорів - Мінрегіон, Мінфін, МОЗ і МОН. За мною залишаються МВС, економіка, енергетика і юстиція. Пропоную затвердити такий розподіл до призначення першого віце-прем’єр-міністра", - додав Прем‘єр.

Рішення підтримали міністри.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав збільшення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, а також вже забезпечив з Нафтогазом умови для зниження ціни на газ на 14%.

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