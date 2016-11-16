Зарплата вчителям у 2017 році збільшиться на 50% – Л.Гриневич
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Зарплата вчителям у 2017 році збільшиться не на 30, а на 50 відсотків. На цьому наголосила міністр освіти і науки Лілія Гриневич на парламентських слуханнях “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки України”, передає УНН із посиланням на прес-службу відомства.
Як зазначила Л.Гриневич, обсяг субвенції на зарплату педпрацівників складатиме понад 52 млрд грн, що на 10,2 млрд грн. більше ніж було заплановано в проекті бюджету на 2017 рік, який подавався на розгляд Верховної ради України до першого читання.
Таким чином, за її словами, зарплата вчителям у 2017 році в середньому збільшиться на 50 відсотків, а не на 30, як було анонсовано раніше.
Вона також повідомила, що розмір підвищених стипендій збільшиться до прожиткового мінімуму, а для залучення талановитої молоді до навчання на гостродефіцитних спеціальностях (вчителі, інженери) пропонується суттєво збільшити базовий розмір стипендії для навчання на цих спеціальностях.
Окрім цього, на наступний рік визначено державну субвенцію місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 209 млн грн.