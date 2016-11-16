Зарплата учителям в 2017 году увеличится на 50% - Л.Гриневич
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Зарплата учителям в 2017 году увеличится не на 30, а на 50 процентов. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич на парламентских слушаниях "О состоянии и проблемах финансирования образования и науки Украины", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметила Л.Гриневич, объем субвенции на зарплату педработников составит более 52 млрд грн, что на 10,2 млрд грн. больше чем было запланировано в проекте бюджета на 2017 год, который подавался на рассмотрение Верховной Рады Украины к первому чтению.
Таким образом, по ее словам, зарплата учителям в 2017 году в среднем увеличится на 50 процентов, а не на 30, как было анонсировано ранее.
Она также сообщила, что размер повышенных стипендий увеличится до прожиточного минимума, а для привлечения талантливой молодежи к обучению на остродефицитных специальностей (учителя, инженеры) предлагается существенно увеличить базовый размер стипендии для обучения на этих специальностях.
Кроме этого, на следующий год определена государственная субвенция местным бюджетам на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями - 209 млн грн.