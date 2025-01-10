"Запитайте у психолога": Фонд Вадима Столара запустив новий формат з підтримки українців.

Благодійний фонд Вадима Столара в межах психологічного проєкту "Підтримка" запустив новий формат – "Запитайте у психолога". Він дає змогу звернутися до фахівця з будь-яким запитом, заповнивши відповідну форму, і згодом отримати відповідь.

"Війна та постійний стрес згубно впливають на ментальне здоров’я українців – згідно з даними МОЗ, близько 15 млн громадян на кінець війни потребуватиме психологічної допомоги. Частина вже піклується про себе та відвідує психолога. Проте не кожен, з різних причин, готовий до такої форми спілкування з фахівцем. Для таких людей ми й запровадили новий формат консультацій, який дозволяє поставити своє запитання онлайн нашій психологині – та отримати відповідь", – розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Варто зазначити, що як і решта ініціатив проєкту "Підтримка", формат "Запитайте у психолога" є безплатним.

"З початку повномасштабної війни наш Фонд надає українцям змогу отримати професійну психологічну допомогу у різних форматах, як офлайн, так і онлайн. Дбати про здоров'я кожного громадянина дуже важливо, адже це запорука збереження нації та відновлення України", – сказав засновник Фонду Вадим Столар.