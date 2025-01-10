"Спросите у психолога": Фонд Вадима Столара запустил новый формат по поддержке украинцев
Киев • УНН
"Спросите у психолога": Фонд Вадима Столара запустил новый формат по поддержке украинцев.
Благотворительный фонд Вадима Столара в рамках психологического проекта «Поддержка» запустил новый формат - «Спросите у психолога». Он позволяет обратиться к специалисту с любым запросом, заполнив соответствующую форму, и впоследствии получить ответ.
«Война и постоянный стресс пагубно влияют на ментальное здоровье украинцев - согласно данным Минздрава, около 15 млн граждан на конец войны будет нуждаться в психологической помощи. Часть уже заботится о себе и посещает психолога. Однако не каждый, по разным причинам, готов к такой форме общения со специалистом. Для таких людей мы и ввели новый формат консультаций, который позволяет задать свой вопрос онлайн нашему психологу - и получить ответ», - рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.
Стоит отметить, что как и остальные инициативы проекта «Поддержка», формат «Спросите у психолога» является бесплатным.
«С начала полномасштабной войны наш Фонд предоставляет украинцам возможность получить профессиональную психологическую помощь в различных форматах, как оффлайн, так и онлайн. Заботиться о здоровье каждого гражданина очень важно, ведь это залог сохранения нации и восстановления Украины», - сказал основатель Фонда Вадим Столар.