Запуск першого інтернет-супутника планується у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Компанія SpaceX у 2019 році планує запустити перший інтернет-супутник, який стане частиною масштабної мережі супутників. Про це УНН повідомляє із посиланням на The Verge.
За словами віце-президента компанії Патрісії Купер, тестування прототипів супутників відбуватиметься вже цього року, а тестовий запуск заплановано на наступний рік. Якщо він пройде успішно, то розбудова мережі розпочнеться у 2019 році. У такому випадку вона запрацює вже в 2024 році.
Повідомляється, що доставка супутників здійснюватиметься за допомогою ракети Falcon 9.
Як передавав УНН, SpaceX вперше вивела на орбіту супутник на військове замовлення.