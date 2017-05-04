Запуск первого интернет-спутника планируется в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Компания SpaceX в 2019 году планирует запустить первый интернет-спутник, который станет частью масштабной сети спутников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Verge.
По словам вице-президента компании Патрисии Купер, тестирование прототипов спутников будет происходить уже в этом году, а тестовый запуск запланирован на следующий год. Если он пройдет успешно, то развитие сети начнется в 2019 году. В таком случае она заработает уже в 2024 году.
Сообщается, что доставка спутников будет осуществляться с помощью ракеты Falcon 9.
Как сообщал УНН, SpaceX впервые вывела на орбиту спутник по заказу военных.