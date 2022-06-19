Запорізька ОВА: окупанти погрожують смертною карою за опір

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“Окупанти намагаються залякати місцеве населення і придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари. Але українські партизани продовжать чинити опір. У той же час, окупаційні війська не залишають спроб боротьби між собою за владу і фінанси”, — зазначив глава ОВА.

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У Михайлівці на Запоріжжі з гуртожитка втекли 60 російських військових.