Запорізька ОВА: окупанти погрожують смертною карою за опір
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Російські окупанти в деяких районах Запорізької області погрожують стратою за опір. Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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“Окупанти намагаються залякати місцеве населення і придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари. Але українські партизани продовжать чинити опір. У той же час, окупаційні війська не залишають спроб боротьби між собою за владу і фінанси”, — зазначив глава ОВА.
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