Запорожская ОВА: оккупанты угрожают смертной казнью за сопротивление
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Российские оккупанты в некоторых районах Запорожской области угрожают казнью за сопротивление. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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“Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В то же время, оккупационные войска не оставляют попыток борьбы между собой за власть и финансы”, — отметил глава ОВА.
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