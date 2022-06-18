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На Запоріжжі з гуртожитка дезертирували 60 російських солдатів - ОВА

На Запоріжжі з гуртожитка дезертирували 60 російських солдатів - ОВА

Київ • УНН

 • 315094 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Михайлівці на Запоріжжі з гуртожитка втекли 60 російських військових, за даними розвідки, повідомляє Запорізька ОВА у зведенні за добу, пише УНН.

Цитата

"За даними розвідки, у населеному пункті Михайлівка (Василівський район) з гуртожитку, де раніше фіксувалося місце проживання російських рф, зафіксовано випадок дезертирства 60 військовослужбовців противника", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Також вказано, що основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в населених пунктах Василівка та у Василівському і Пологівському районах. "В останньому навіть фіксується збільшення кількості сил противника, тому можливі наступальні дії в напрямку Гуляйполя", - зазначається у зведенні Запорізької ОВА.

Зазначається зокрема, що в районі населеного пункту Кінські Роздори (Пологівський район) зафіксовано нові фортифікаційні споруди противника, близько 34 одиниці техніки та місця дислокації особового складу.

А з тимчасово окупованої території АР Крим зафіксовано рух потяга в напрямку Мелітополя у складі 9 критих напіввагонів та 12 цистерн (паливно-мастильні матеріали та боєприпаси).

Окрім того, за добу зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника:

  • траса Е-105, Мелітополь — Василівка і у зворотному напрямку протягом дня фіксується систематичний рух значної кількості вантажівок “КамАЗ” (10-20 одиниць протягом кожної години);
  • Андріївка — Кінські Роздори (Пологівський район) велика кількість важкої техніки,
  • з АР Крим у напрямку Мелітополя протягом дня зафіксовані декілька колон вантажівок, бензовозів і військової техніки.

"На усіх рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії. Відбуваються періодичні артилерійські та мінометні дуелі по всій лінії фронту в Запорізькій і Донецькій областях, але кількість їх зменшилась, порівняно із попередніми днями", - вказано у повідомленні.

При цьому окупанти постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах. Зокрема, по Новополю противник здійснив дистанційне мінування касетними мінами ПОМ-2.

Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку минулої доби, як повідомляється, знищили: особового складу противника - 16 осіб і 18 осіб поранили; танк – 1; БМП – 1; БТР – 1; РСЗВ БМ-21 "Град" - 1; автомобіль "Урал" - 1; міномет М120 – 2; МТ-12 "Рапіра" - 1. Окрім того, знищений один спостережний пункт противника.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 33 350 осіб, 1465 танків, 216 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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