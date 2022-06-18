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На Запорожье из общежития дезертировали 60 российских солдат - ОВА

На Запорожье из общежития дезертировали 60 российских солдат - ОВА

Киев • УНН

 • 315091 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Михайловке на Запорожье из общежития сбежали 60 российских военных, по данным разведки, сообщает Запорожская ОВА в сводке за сутки, пишет УНН.

Цитата

"По данным разведки, в населенном пункте Михайловка (Васильевский район) из общежития, где раньше фиксировалось место жительства российских рф, зафиксирован случай дезертирства 60 военнослужащих противника", - говорится в сообщении.

Детали

Также указано, что основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в населенных пунктах Васильевка и Васильевском и Пологовском районах. "В последнем даже фиксируется увеличение количества сил противника, поэтому возможны наступательные действия в направлении Гуляйполя", - отмечается в сводке Запорожской ОВА.

Отмечается в частности, что в районе населенного пункта Конские Раздоры (Пологовский район) зафиксированы новые фортификационные сооружения противника, около 34 единиц техники и места дислокации личного состава.

А с временно оккупированной территории АР Крым зафиксировано движение поезда в направлении Мелитополя в составе 9 крытых полувагонов и 12 цистерн (горюче-смазочные материалы и боеприпасы).

Кроме того, за сутки зафиксировано увеличение количества колонн техники противника:

  • трасса Е-105, Мелитополь — Васильевка и в обратном направлении в течение дня фиксируется систематическое движение значительного количества грузовиков “КамАЗ” (10-20 единиц в течение каждого часа);
  • Андреевка — Конские Раздоры (Пологовский район) большое количество тяжелой техники,
  • из АР Крым в направлении Мелитополя в течение дня зафиксировано несколько колонн грузовиков, бензовозов и военной техники.

"На всех рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия. Происходят периодические артиллерийские и минометные дуэли по всей линии фронта в Запорожской и Донецкой областях, но количество их уменьшилось по сравнению с предыдущими днями", - говорится в сообщении.

При этом оккупанты постоянно наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам. В частности, по Новополю противник совершил дистанционное минирование кассетными минами ПОМ-2.

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении за прошлые сутки, как сообщается, уничтожили: личного состава противника – 16 человек и 18 человек ранили; танк – 1; БМП – 1; БТР – 1; РСЗО БМ-21 "Град" - 1; автомобиль "Урал" – 1; миномет М120 – 2; МТ-12 "Рапира" – 1. Кроме того, уничтожен один наблюдательный пункт противника.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 33 350 человек, 1465 танков, 216 самолетов и сотен единиц другой военной техники.

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